Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта вышел в море

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«ТАРКР вышел в море на заводские ходовые испытания», — сказал собеседник.

По его словам, первый этап морских испытаний пройдет в Белом море, после чего через несколько месяцев начнется второй — уже в Баренцевом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что ТАРКР готовится к испытаниям в море.

В июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после завершения ремонта, в скором времени могут ввести в строй.