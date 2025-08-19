MWM: Украина опустошила советские арсеналы
Вооруженные силы Украины достигли критической точки истощения своих арсеналов, поскольку запасы, унаследованные от Советского Союза, были почти полностью исчерпаны, сообщает Military Watch Magazine.
"Ранее Украина была самой вооруженной страной в Европе, унаследовав тысячи основных боевых танков, многие из которых были новейшими Т-80, а также стратегические бомбардировщики и огромные арсеналы систем ПВО, боевых самолетов и артиллерии среди прочего имущества", - пишет MWM.
Эти арсеналы постепенно истощались в течение следующих трех десятилетий, причем подавляющее большинство танков и самолетов было утилизировано, в то время как еще больше было экспортировано. Истребители Су-27 продавали США, танки Т-64 отправлялись в Конго, Т-72 - в Южный Судан, а наиболее боеспособные Т-80УД были проданы Пакистану.
И все же к моменту начала военный действий в феврале 2022 года ВСУ оставались самыми вооруженными в Европе, причем советская техника составляла подавляющую часть их запасов, отмечает издание.
В недавнем докладе Министерства обороны США отмечается: "По состоянию на этот квартал Украина практически исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, что делает ВСУ практически полностью зависимыми от западной помощи".
В докладе также подробно описываются другие проблемы, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы, поскольку они несут все более серьезные потери в личном составе и технике, в то время как российские войска уже несколько месяцев уверенно продвигаются вперед.
"Запасы советской техники в бывших странах-участницах Варшавского договора также быстро истощаются, а это означает, что западная техника будет составлять все большую долю в арсенале Украины в случае продолжения боевых действий", - пишет MWM.
Ожидается, что это приведет к серьезному сокращению количества доступной техники, поскольку западная техника не только доступна в ограниченных количествах, но и непригодна для полного восполнения потерь Украины в советской технике.
Например, зенитные ракетные комплексы большой дальности MIM-104 Patriot, которые были использованы для замены утраченных Украиной систем С-300, стоят около 2,5 миллиардов долларов каждый. А отправленные на замену потерянных советских танков американские Abrams были потеряны в течение 16 месяцев, и дальнейших поставок из США не ожидается.
Эти примеры обращаю внимание на более широкие проблемы, с которыми Украина столкнется в снабжении своих войск после того, как советские арсеналы, унаследованные ею и бывшими участниками Варшавского договора, будут исчерпаны, подводит итог MWM.