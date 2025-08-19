Вооруженные силы Украины достигли критической точки истощения своих арсеналов, поскольку запасы, унаследованные от Советского Союза, были почти полностью исчерпаны, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

"Ранее Украина была самой вооруженной страной в Европе, унаследовав тысячи основных боевых танков, многие из которых были новейшими Т-80, а также стратегические бомбардировщики и огромные арсеналы систем ПВО, боевых самолетов и артиллерии среди прочего имущества", - пишет MWM.

Эти арсеналы постепенно истощались в течение следующих трех десятилетий, причем подавляющее большинство танков и самолетов было утилизировано, в то время как еще больше было экспортировано. Истребители Су-27 продавали США, танки Т-64 отправлялись в Конго, Т-72 - в Южный Судан, а наиболее боеспособные Т-80УД были проданы Пакистану.

И все же к моменту начала военный действий в феврале 2022 года ВСУ оставались самыми вооруженными в Европе, причем советская техника составляла подавляющую часть их запасов, отмечает издание.

В недавнем докладе Министерства обороны США отмечается: "По состоянию на этот квартал Украина практически исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, что делает ВСУ практически полностью зависимыми от западной помощи".

В докладе также подробно описываются другие проблемы, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы, поскольку они несут все более серьезные потери в личном составе и технике, в то время как российские войска уже несколько месяцев уверенно продвигаются вперед.

"Запасы советской техники в бывших странах-участницах Варшавского договора также быстро истощаются, а это означает, что западная техника будет составлять все большую долю в арсенале Украины в случае продолжения боевых действий", - пишет MWM.

Ожидается, что это приведет к серьезному сокращению количества доступной техники, поскольку западная техника не только доступна в ограниченных количествах, но и непригодна для полного восполнения потерь Украины в советской технике.

Например, зенитные ракетные комплексы большой дальности MIM-104 Patriot, которые были использованы для замены утраченных Украиной систем С-300, стоят около 2,5 миллиардов долларов каждый. А отправленные на замену потерянных советских танков американские Abrams были потеряны в течение 16 месяцев, и дальнейших поставок из США не ожидается.

Эти примеры обращаю внимание на более широкие проблемы, с которыми Украина столкнется в снабжении своих войск после того, как советские арсеналы, унаследованные ею и бывшими участниками Варшавского договора, будут исчерпаны, подводит итог MWM.