Их корабли просто исчезнут. Как Россия ответит Британии в случае провокации на море

Были времена, когда флот Британской империи считался одним из сильнейших в мире. Прошли столетия, но, видимо, где-то на генетическом уровне у нынешних жителей Туманного Альбиона осталось осознание собственного морского величия. Иначе как объяснить тот произвол, который власти нынешней Великобритании творят в отношении тех же танкеров с российской нефтью. О том, чем для Лондона может закончиться подобного рода морское противостояние, - в нашей статье.

«Царица морей», правда, бывшая!

Когда-то Британия представляла собой одну из самых могущественных и обширных в истории человечества империй. Её влияние охватывало почти четверть поверхности Земли. Англия не просто завоевывала новые территории, но и сумела утвердить господство на морях, став центром глобальной торговли, политики и культуры.

Такими успехами королевство было обязано в первую очередь своему флоту. С победы над Испанской армадой в 1588 году началось укрепление британской морской силы. В последующие три столетия королевский флот стал самым сильным в мире, обеспечивая безопасность торговых путей, защиту колоний и победу в крупных конфликтах.

Так продолжалось до прошлого века – Первая и Вторая мировые войны наложили свой отпечаток: Британия начала ослабевать, а колонии (одна за одной) отсоединяться. И вот уже у островного королевства, казалось бы, от былого величия не осталось ни следа. Тем не менее в нынешнем веке Великобритания продолжает строить из себя великую морскую державу.

«Британцы привыкли устраивать провокации на просторах Мирового океана, - считает военный эксперт Александр Артамонов. - Начали они это не сегодня - всех провокаций и не перечислишь. Британцы должны понимать, что их страна больше не «царица морей», как когда-то, и что даже оружия, имеющегося у нас, такого, как гиперзвук, у них как раз нет. Так что им надо будет трижды подумать перед тем, как нас трогать».

По словам Артамонова, Британия давно уже не «царица морей»

Сказано это было после того, как появилась информация, что Лондон готов на любые провокации, лишь бы нанести ущерб экспорту российской нефти и нефтепродукции. Якобы британцы «мечтают лишить бюджет России поступлений от продажи энергоносителей». Подобной информацией нынешним летом поделились сотрудники Службы внешней разведки РФ.

По их данным, не исключен риск масштабной экологической катастрофы, которую спецслужбы Соединенного Королевства могут устроить с российскими танкерами. К примеру, поджог одного из них в порту какой-либо дружественной по отношению к России страны. Тем более что у Великобритании – богатейший опыт подобных выходок, напоминает Артамонов.

В качестве примера бывший разведчик привел Гульский инцидент на Доггер-банки в Северном море. Было это во время русско-японской войны 1905 года. Когда наша эскадра под командованием адмирала Рождественского двигалась в район Цусимы на Дальний Восток, то, проходя мимо Англии, по ложной тревоге открыла огонь по объекту, в итоге оказавшемуся скоплением рыбацких лодок.

После этого было много обвинений в том, что «русские военные корабли расстреляли мирных британских рыбаков». На самом деле это была провокация при участии британской разведки. Впрочем, любой нынешний «троллинг», а равно попытки захватывать и досматривать российские танкеры достаточно опасны для Великобритании. За подобные выходки власти королевства могут заплатить очень высокую цену.

Российские танкеры нередко становятся объектами «охоты»

«Исчезать на мировых просторах могут не только наши корабли. Мало ли что там происходит, океан – вещь непознанная», - констатировал Артамонов, напомнив о критической уязвимости британских кораблей для передовых российских систем.

В обход западных санкций

Меж тем, как сообщает Financial Times со ссылкой на собственных информаторов в британском правительстве, ежемесячно власти проверяют в проливе Ла-Манш более 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти в обход западных санкций.

За период с октября прошлого года по июнь текущего были проверены свыше 340 нефтяных танкеров. Морские службы запрашивают по радиосвязи у судов, проходящих через пролив, данные о страховке. Согласно санкционному режиму, введенному Великобританией, США и ЕС в отношении России, западным страховщикам запрещено предоставлять страховые услуги танкерам, которые перевозят российскую нефть, купленную по цене выше установленного порога.

В результате суда «теневого флота» зачастую вообще не имеют страховки на случай чрезвычайных ситуаций, что является нарушением международных правил морских перевозок. В случае, если судно игнорирует требование предоставить данные о страховании, оно автоматически заносится в санкционный список.

Танкеры, идущие в РФ, постоянно пытаются проверить

Так, только в нынешнем мае власти Соединенного Королевства отчитались о внесении в этот список 101 танкера, подозреваемого в обходе западных санкций, пишет Financial Times. В сегодняшних политических реалиях, когда против России практически весь коллективный Запад, ожидать, действительно, можно все, что угодно.

Тем более прецеденты имеются – в Балтийском море только в этом году зафиксированы десятки попыток (в большинстве своем безуспешных) задержать российские суда с нефтью или танкеры под нейтральными флагами со стороны властей прибалтийских государств. Причем, инциденты, как правило, происходят в нейтральных водах.

Возможно, Британии кажется, что ей повезет больше. Однако, по мнению многих интернет-пользователей, наступит день, когда бывшая «владычица морская» нарвется на большие неприятности, после которых надолго забудет, что вообще имеет выход в море. Будет ли это справедливо, как вы считаете, уважаемые читатели?