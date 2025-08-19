Польские военные вернули истребители на аэродромы после тревоги

Боевые истребители Польши, вылетевшие ранее из-за заявленной активности российских сил на Украине, вернулись на аэродромы после отсутствия нарушений воздушной границы, сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Польские истребители, которые были подняты по тревоге из-за сообщений об активности России на Украине, вернулись на аэродромы, передает РИА «Новости».

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что никаких нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

В военном ведомстве подчеркнули, что армия Польши постоянно следит за ситуацией на Украине и готова обеспечивать безопасность воздушного пространства страны. Военные также выразили благодарность НАТО за сотрудничество и координацию действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Польша подняла истребители из-за активности российской авиации на Украине.