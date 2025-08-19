Россия передала Украине 1000 тел военных ВСУ, взамен приняла тела 19 бойцов

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен приняла 19 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

© Российская Газета

"По Стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали - 19. Так же, как месяц назад", - написал Мединский в своем Telegram.

Украинский координационный штаб официально подтвердил факт приема тел.

23 июля Мединский сообщал, что на тот момент суммарно Москва передала Киеву более семи тысяч тел погибших военных ВСУ. В частности, 17 июля украинской стороне передали очередную тысячу тел, а взамен также приняли 19 тел российских бойцов.

Параллельно с обменом телами периодически идут обмены и военнопленными, однако Киев принимает далеко не всех, кого предлагает Москва. В частности, 6 августа стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу своих бойцов.

14 августа состоялся обмен пленными по формуле "84 на 84", среди которых были лишь двое из того списка в тысячу человек.