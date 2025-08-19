В Минобороны России сообщили о ликвидации членов «Азова»* в ДНР и об уничтожении французской установки Caesar в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 19 августа.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила скопление ВСУ в районе села Подгавриловка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведывательные беспилотники выявили попытку ротации и доставки боеприпасов на огневые позиции ВСУ. По переданным координатам был нанесен удар артиллерийскими расчетами «Града».

В результате российской операции ВСУ потеряли около десяти военнослужащих. Также была сорвана ротация личного состава ВСУ и остановлен подвоз боеприпасов. Подразделения российской группировки войск «Восток» укрепили свои позиции на этом участке.

Уничтожение «Цезаря»

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили французскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» (Caesar) около села Александровка Днепропетровской области, рассказали в Минобороны России. Установка была замечена с воздуха и уничтожена расчетом ударного беспилотника. Кроме того, в том же районе барражирующим боеприпасом был сожжен автомобиль ВСУ, предназначавшийся для подвоза боеприпасов.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на свой аэродром.

Операция Т-80

Танк Т-80БВМ уничтожил укрепленные позиции ВСУ на красноармейском направлении, рассказали в Минобороны России. Операцию провели танкисты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр». Опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнем с закрытой позиции.

Ликвидация членов «Азова»*

Беспилотники и артиллерия ВС РФ уничтожили два отделения пехоты «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Операция была проведена рядом с селом Катериновка на константиновском направлении в ДНР.

Члены «Азова»* доставляли продукты и боеприпасы на линию боевого соприкосновения, когда были обнаружены российской воздушной разведкой. ВС РФ выявили два украинских пункта временной дислокации и нанесли по ним удар расчетами ствольной артиллерии.

Удар по военкомату в Одессе с помощью хакеров

«Аргументы и факты» сообщили, что хакеры помогли ВС РФ навести удар на ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) в Одессе. Хакер PalachPro также рассказал газете о помощи в наведении удара по тренировочному лагерю наемников ВСУ в Черниговской области.

