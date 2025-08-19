Очевидцы сняли затянутый дымом горизонт после ударов по Кременчугу

Этой ночью объекты в Кременчуге подверглись массированной атаке. По неподтвержденным данным из открытых источников, по городу и его промышленной зоне было выпущено около 40 дронов-"Гераней", две баллистические и пять крылатых ракет. Основные удары пришлись на объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

© Российская Газета

Очевидцы сообщают о масштабных пожарах, которые вспыхнули после попаданий. На опубликованных кадрах, снятых жителем города из окна своей квартиры, видно, что весь горизонт заволок густой черный дым. Судя по видео, пожар на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе не удается ликвидировать до сих пор.

По информации украинских пабликов, удары пришлись также по газотранспортной системе. В результате атаки часть города осталась без электричества.

Масштаб разрушений оценивается как значительный: последствия удара заметны за десятки километров.

"Дымный хвост от масштабного пожара на НПЗ долетел аж до Кривого Рога", - пишет Telegram-канал "Изнанка".

Кременчугский НПЗ считается крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Украины. Он обеспечивает топливом не только гражданский сектор, но и вооруженные силы. Удары по нему серьезно осложнят логистику и снабжение топливом ВСУ.