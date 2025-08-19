Разговоры европейских элит о военной угрозе России — ширма, которой пытаются скрыть от жителей более насущные проблемы. Как сообщает «Царьград», об этом заявил журналист и аналитик Чей Боуз.

Он отметил, что таким образом европейцев отвлекают от проблем с миграцией, изменения климата и огромного количества нищих, которые живут в ЕС. Боуз также заметил, что заявления о способности Великобритании помериться силами с Россией в военном конфликте — «просто посмешище».

«Армия Великобритании находится в упадке, в кризисе уже очень давно. Это очень маленькая армия. Самый маленький флот — у Великобритании, там буквально пара авианосцев. Причем эти авианосцы друг друга растаскивают на запчасти. У военных сил Великобритании нет никаких сил бороться с Россией. Да и у любой страны ЕС тоже нет», — заявил аналитик.

Ранее британский политик Джодж Галлоуэй заявлял, что Великобритания «полностью разваливается» — как экономически, так и общественно. Он считает, что если сравнить Лондон с Москвой, то он будет казаться «захолустьем».