Взрывы произошли в украинском городе Кременчуге

Несколько взрывов произошло на территории Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание "Фокус". По информации журналистов, звуки взрывов раздались в городе Кременчуге.

© Газета.Ru

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в тот момент в нескольких регионах страны действовала воздушная тревога. В том числе это касается Полтавской области. 18 августа Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской Весны" написал, что в городе Одессе на юге Украины произошли взрывы с последующим возгоранием.

В публикации уточнялось, что огонь охватил здание "Новой почты", ставшее логистическим центром по доставке военных грузов для армии страны. Кроме того, в результате прилета пострадали терминалы компании SOCAR из Азербайджана.

Накануне в городах Харьков и Сумы на востоке Украины были зафиксированы прилеты баллистических ракет. Как сообщило издание "Страна.ua", в первом населенном пункте под удар попало учебное заведение, во втором — Индустриальный район.