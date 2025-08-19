Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать в Сумскую область на севере Украины большое количество западной бронетехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области. Для этого перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники», — объяснил собеседник агентства.

Часть переброшенной на данный участок фронта техники была уничтожена российскими военными. Уточняется, что при выдвижении на позиции ее поразили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группировки Вооруженных сил (ВС) России «Север».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Они были замечены на двух участках фронта.