Российский танк прошел минное поле под ударами дронов

Lenta.ruиещё 1

Экипаж танка Т-72 70-го полка группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России прошел 18 километров минного поля под ударами 24 дронов в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщил командир полка с позывным «Кабарда», передает РИА Новости.

Российский танк прошел минное поле под ударами дронов
© РИА Новости

Танк, рассказывает военнослужащий, выполнял задачу очистить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов.

«Задача была выполнена, 18 километров минного поля были протралены, и, соответственно, экипаж выдержал воздействие 24 FPV-дронов», — сообщил «Кабарда».

Уточняется, что боевую машину все же подбили, но экипаж смог эвакуироваться и укрыться в ближайшей лесополосе от продолжающейся атаки украинских дронов.

Ранее стало известно, что боевые машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали оснащать «колпаками» для защиты от дронов.