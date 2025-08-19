В РФ назвали один из рычагов поддержки украинского конфликта со стороны Евросоюза

Увеличение Евросоюзом мощности военно-промышленного комплекса (ВПК) — один из рычагов поддержки конфликта на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас все страны Евросоюза стали наращивать свои мощности военно-промышленного комплекса. Еще в 2020 году немцы, понимая, что зеленая экономика заводит Германию в тупик, посчитали, что индустриализация и развитие экономики могут идти только за счет развития военно-промышленного комплекса», — рассказал Чепа.

Депутат отметил, что на сегодняшний день практически все западные страны приняли решение об увеличении бюджета на ВПК.

«Это означает, что страны стараются производить самостоятельно военную технику, военное имущество. Это является одним из рычагов поддержки конфликта на Украине. Это экономически выгодно европейским странам. Этот военно-промышленный комплекс европейских стран толкает политиков к войне до последнего украинца», — заключил он.

Ранее издание Politico сообщило, что оборонные компании Словакии продолжают наращивать свои поставки Киеву, несмотря на то, что премьер-министр страны Роберт Фицо полностью прекратил государственную военную помощь ВСУ и занимает дружественную России позицию.