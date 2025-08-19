Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России»

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Отмечается, что наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности. Польское командование заверило, что оно «контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

Аналогичные меры были предприняты 19 июля. До этого польские военные поднимали в воздух истребители 9 июля и 17 июня.