Подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии выявили и уничтожили замаскированное подземное укрытие с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР), применив тактическую уловку с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщил командир парашютно-десантного батальона с позывным Спартак.

Он рассказал, что военные обнаружили беспилотник во время ведения разведки с посылкой. Дрон сбросил посылку, и таким образом была вскрыта огневая точка противника. По словам Спартака, украинский боец, получив информацию о доставке, вышел за грузом, покинув блиндаж.

После обнаружения замаскированного блиндажа ВСУ операторы БПЛА с помощью квадрокоптеров со сбросами уничтожили данное укрытие. В результате успешной работы блиндаж с пехотой внутри был полностью уничтожен, а уцелевшего украинского военного ликвидировали в лесополосе, добавил собеседник агентства.

Ранее российский военнослужащий сообщил, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования беспилотников.