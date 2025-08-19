СМИ: Украина настаивает на компенсациях со стороны России

Украина настаивает на компенсациях от конфликта со стороны России, утверждает газета Financial Times со ссылкой на документ.

«Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта, которая, как утверждается, может быть потенциально покрыта за счёт замороженных в странах Запада российских активов на сумму в $300 млрд», — говорится в материале.

Согласно документу, Киев также отвергает предложение заморозить линию фронта.

Кроме того, отмечается, что Украина и США могут заключить сделку на $50 млрд по производству беспилотных летательных аппаратов.