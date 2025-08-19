Раскрыты предложения Киева для получения гарантий безопасности от США

Украина пообещала купить у США оружие на 100 миллиардов долларов, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона. Предложения Киева раскрыло издание Financial Times (FT).

Утверждается, что США также заключат соглашение на 50 миллиардов долларов по производству дронов совместно с украинскими компаниями.

При этом Киев, подчеркивает газета, не собирается принимать соглашение о территориальных уступках России. Как указано в материале, Украина настаивает на прекращении огня в качестве первого шага на пути к мирному соглашению.

Ранее встреча президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и глав стран Европейского союза (ЕС) в Белом доме завершилась. Политики остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.