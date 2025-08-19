СК квалифицировал как теракт попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после попытки атаки ВСУ на Смоленскую АЭС, говорится в заявлении ведомства. Ранее стало известно, что средства РЭБ подавили украинский беспилотник в районе 3-го энергоблока станции. До этого Киев неоднократно пытался нанести удары по Запорожской и Курской АЭС. Кроме того, 18 августа стало известно о предотвращении теракта на Крымском мосту. ВСУ также нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», из-за чего российская нефть перестала поступать в Венгрию и Словакию. По мнению аналитиков, Зеленский получил от европейских покровителей карт-бланш на любые провокации для срыва наметившегося диалога между Россией и США.

Следственный комитет России квалифицировал как теракт попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряжённом с посягательством на объекты использования атомной энергии (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа 2025 года», — уточняется в релизе.

Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили, что в воскресенье установки радиоэлектронной борьбы подавили ударный БПЛА ВСУ «Спис» над территорией Смоленской атомной электростанции.

Как уточнили в «Росатоме», беспилотник был подавлен в районе 3-го энергоблока. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего были повреждены несколько окон в здании блока.

«Ущерб незначительный, пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока... Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — сообщили в госкорпорации.

«Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности», — подчёркивается в релизе компании.

«Ядерный терроризм»

Так, Украина регулярно наносит удары по Запорожской АЭС. По данным «Росатома», в течение последнего месяца ВСУ практически каждый день пытались атаковать территорию станции и город Энергодар. В результате погибли трое гражданских лиц и были повреждены вспомогательные объекты АЭС.

«Росатом» решительно осуждает эти бессмысленные, безответственные действия украинских военных и считает их абсолютно недопустимыми», — говорится в заявлении компании.

На Запорожской АЭС поддержали коллег со Смоленской атомной электростанции и назвали действия ВСУ неприемлемыми. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, нападения на объекты атомной энергетики могут иметь катастрофические последствия.

«Выражаем коллегам слова поддержки. Отсутствие пострадавших и влияния на работу энергоблоков — это главный результат в данной ситуации. Этот инцидент вновь с предельной ясностью демонстрирует абсолютно неприемлемую и крайне опасную практику, когда объекты атомной энергетики становятся мишенью», — сказала Яшина в комментарии ТАСС.

Она также напомнила, что атомные электростанции — это объекты критической инфраструктуры, содержащие источники потенциальной радиационной опасности.

«Любое преднамеренное воздействие на них, будь то атака БПЛА, артиллерийские обстрелы или иные военные действия, несёт в себе колоссальные риски. Последствия возможной аварии могут быть катастрофическими и долговременными для окружающей среды, здоровья населения целых регионов и глобальной безопасности», — заключила представитель ЗАЭС.

Стоит отметить, что ранее ВСУ предпринимали попытки повредить и Курскую АЭС. В марте этого года сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстоятельства одной из атак на станцию, в результате которой было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, несмотря на хорошую защиту, АЭС всё равно имеют уязвимые места, поэтому атаки на них крайне опасны.

«Основной контур АЭС хорошо защищён даже от прямого попадания самолёта. Тем не менее на станциях есть места, которые могут быть очень серьёзно повреждены. Например, хранилища, какие-то ёмкости, подстанции и сети, снабжающие электричеством АЭС. Удары по ним могут быть очень опасны», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик считает, что действия Киева можно охарактеризовать как ядерный терроризм.

«Нападение на такого рода объекты — это переход к неконвенциональным боевым действиям. Поэтому формулировка о ядерном терроризме здесь абсолютно справедлива», — заявил собеседник RT.

«Аморальный и кровожадный монстр»

Как отмечают аналитики, атака на Смоленскую АЭС произошла практически одновременно с предотвращением ФСБ РФ теракта на Крымском мосту. Киев планировал подорвать на этом объекте автомобиль Chevrolet Volt со взрывным устройством большой мощности.

На территорию РФ начинённое взрывчаткой авто попало через российско-грузинскую границу, откуда его планировалось затем доставить в Краснодарский край на автовозе. Впоследствии организаторы преступления собирались передать Chevrolet другому водителю, который должен был поехать на ней через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.

Сотрудникам ФСБ удалось своевременно вскрыть планы Киева, обезвредить взрывное устройство и задержать всех лиц, причастных к доставке машины с бомбой на территорию России.

Кроме того, 18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, по которому Будапешт получает российскую нефть. На прошлой неделе Венгрия уже заявляла об ударе ВСУ по трубопроводу «Дружба».

Поставки нефти по этой артерии прекратились и в Словакию. Об этом сообщил 18 августа словацкий новостной портал Pravda со ссылкой на компанию Transpetrol.

Юрий Баранчик полагает, что удары по энергетике и организация терактов могли быть предприняты Киевом, чтобы помешать прогрессу в украинском урегулировании, который наметился в ходе переговоров России и США.

«Киев осуществляет такие провокации чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и навредить диалогу между лидерами России и США. Всё это необходимо фиксировать. Если будет такая возможность, то представителей киевского режима надо судить, как и тех, кто исполнял эти преступные приказы», — говорит аналитик.

Схожую точку зрения в комментарии RT высказал глава Центра политической информации Алексей Мухин.

«Украинская сторона и «коалиция желающих» пытаются сорвать переговорный процесс. Им не нравится, с каким настроем Дональд Трамп подходит к этому вопросу. Поэтому Украине был выдан очередной карт-бланш на реализацию провокаций и террористической деятельности», — утверждает специалист.

По мнению экспертов, теракты украинского режима свидетельствуют, что Киев не готов и, возможно, не способен договариваться о мире.

Комментируя удары по ведущему в Венгрию нефтепроводу, официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала, что Запад в лице киевского режима вскормил «аморального и кровожадного монстра».

Она напомнила, что на счету Украины есть также теракты в Африке, втягивание в терроризм граждан стран Средней Азии, организация в Европе нелегального рынка оружия и участие в чёрной трансплантологии в интересах западных заказчиков. В своём Telegram-канале Мария Захарова заключила, что Банковая теперь ни перед чем не остановится.