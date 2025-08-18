Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с ВСУ после конфликта с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По словам министра, после завершения конфликта Киев не планирует резкое сокращение состава ВСУ. Как объяснил Шмыгаль, численность войск будет уменьшаться, но это произойдет «планово».

«Лучшей гарантией нашей безопасности являются сильные наши вооруженные силы, силы безопасности и обороны», — заявил он.

Шмыгаль также добавил, что сейчас Украина обсуждает этот вопрос со своими западными союзниками. При этом, речь идет не только о численности войск, но и об их будущих задачах.

Ранее главком ВСУ Сырский заявил, что украинская армия почти повсеместно использует ИИ.