WSJ: Киев изменил позицию по утраченным территориям

Власти Украины готовы рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но отказываются признавать это де-юре, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в понедельник, 18 августа, в Белом доме пройдет встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Стороны обсудят ряд вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий», — отметил источник.

Ранее Зеленский сообщил, что не пойдет на территориальные уступки. Позже он уточнил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и Дональда Трампа.

Американский аналитик Финн Андреен предположил, что Трамп может потребовать от Зеленского принять тот факт, что мирные переговоры состоятся даже без прекращения огня.

Украинский лидер, в свою очередь, должен будет изменить свою позицию, пообещать, что сделает все возможное для начала переговоров с Россией, уточнил эксперт. По его мнению, только в этом случае трехсторонние переговоры все же состоятся.