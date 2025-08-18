Генерал Абачев получил серьезное ранение в зоне СВО

Генерал-лейтенант ВС РФ Эседулла Абачев получил ранение в одном из приграничных районов, рассказал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

© melikov05 / Telegram

В 2024 году в одном из сообщений Минобороны РФ упоминалось, что Абачев занимает должность заместителя командующего Ленинградским военным округом. В 2022 году он был удостоен звания Героя России.

«Нерадостные новости с передовой — несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение», — пояснил Меликов.

По его словам, в настоящее время генерал находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны. Он добавил, что врачи оценивают состояние Абачева как «тяжелое, но стабильное».

Глава республики подчеркнул, что генерал Эседулла Абачев — гордость всего дагестанского народа. Он уточнил, что военачальник посвятил защите Родины всю свою жизнь, свыше 35 лет отстаивает интересы страны на самых разных рубежах.