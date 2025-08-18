Названа цель атаки ВСУ на идущий в Венгрию нефтепровод

Ударом по нефтепроводу «Дружба» Киев пытается вынудить Москву на жесткий ответ и сорвать переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом, комментируя недавний инцидент с трубопроводом, в разговоре с Рамблером заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее сообщил, что после ночной атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на измерительную станцию трубопровода «Дружба» поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены. Как отметил политик, «Дружба» имеет определяющее значение для нефтеснабжения Венгрии, поэтому Будапешт расценивает удар по инфраструктуре нефтепровода как атаку на свой суверенитет.

Посредствам удара по нефтепроводу Киев намеренно пытается сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта, вынудив Россию дать жесткий ответ на подобные действия. Там уже давно и отчаянно пытаются это сделать. Так, ранее ВСУ уже обстреливали Сириус в Сочи, где находится детский центр, совершали массовые атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а также пытались нанести удары по Запорожской и Смоленской атомным электростанциям и так далее. При этом ранее была достигнута некая неформальная договоренность о том, что Украина не бьет по российским НПЗ, а Россия – по объектам украинской энергетики. Так что Украина всячески пытается вытащить РФ на жесткий ответный удар, чтобы потом заявить о том, что, мол, Москва нас обстреливает и не выражает готовности к заключению мира. Там хотят выглядеть некой жертвой – прежде всего, в глазах [президента США] Дональда Трампа. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Нефтепровод «Дружба» проходит, в том числе, через территорию Украины, напомнил эксперт.

«Но украинцы решили не перекрывать этот нефтепровод, ведь в таком случае именно они были бы виноваты в произошедшем. А этого им не нужно. Им нужно спровоцировать Россию, чтобы она нанесла сильный ответный удар. С этим и связан удар по объекту», - подчеркнул аналитик.

Продолжающийся военный конфликт с Россией дает возможность нынешним украинским политическим деятелям сохранять свои посты на госслужбе, подчеркнул Юшков.

«Они понимают, что как только конфликт закончится, то финансирование Киева со стороны США тут же прекратится, а со стороны Европы оно будет как минимум сильно урезано. Кроме того, в этот момент встанет вопрос о проведении выборов на Украине, и тогда они потеряют и власть, и деньги. Так что нынешним украинским политикам, конечно, невыгодно окончание конфликта», - сказал он.

МИД Украины ранее издевательски ответил Венгрии на обвинения в обстреле Киевом нефтепровода.