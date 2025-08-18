Россия отправила ракетоносцы Ту-95 в сторону Баренцева моря

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 ВМФ.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, напомнили в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что 4 февраля 2025 года два Ту-95МС выполнили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 ВМФ РФ.

20 мая два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 ВМФ.

23 июля Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря.

Продолжительность полета составила более 15 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе.