Член президиума организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что украинок набирают на службу в ВСУ с помощью «психологических приемов и маркетинговых ходов». Об этом Шкурлатов рассказал «Аргументам и фактам».

По мнению Шкурлатова, женщин в ВСУ могут привлекать «ложными посулами»: обещать безопасную работу в тылу, социальные льготы и большую зарплату. Реклама службы в ВСУ для женщин апеллирует к материнским, сестринским и дочерним чувствам, отметил военный.

«Запудрить мозги собственному населению они умеют, используют набор маркетинговых ходов, рекламы, НЛП. И многие, действительно, идут, поддавшись этой ложной пропаганде», - заявил Шкурлатов.

В июне 2024 года в Минобороны Украины сообщили, что в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, 19 тысяч из которых - гражданские служащие, остальные - военные. С 2018 года женщины на Украине имеют право занимать любые должности в армии.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказывал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он утверждал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. По его словам, подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». Военкор заявил, что подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.