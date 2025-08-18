В России ответили на планы ЕС сделать Украину поставщиком оружия

Россия будет уничтожать каждый военный завод, построенный на Украине. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Украина может стать крупным поставщиком военной техники для Европы — на это надеется Вашингтон. Он объяснил наличие спроса тем, что страны региона увеличат расходы на оборону.

«Чтобы стать поставщиком военной техники, надо иметь военные заводы, которые мы успешно уничтожаем и будем продолжать это делать. Если они построят завод, мы его уничтожим. Они будут строить, мы будем уничтожать. Видимо, было мало, получат еще», — прокомментировал ситуацию Колесник.

Он добавил, что у России не бесконечное терпение, а хуже при его истечении станет Украине и Европе. По мнению депутата, им следует «подумать о душе».