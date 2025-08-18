Спецслужбы нескольких государств, включая британскую внешнюю разведку MI6, были вовлечены в подготовку теракта на Крымском мосту, который планировался Украиной. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Собеседник подчеркнул, что без поддержки европейских коллег Киев не смог бы организовать транспортировку автомобиля со взрывчаткой через несколько государств на территорию России. По его словам, сотрудники MI6 обеспечили водителю беспрепятственное прохождение пограничного контроля в европейских странах, Грузии и России.

«Так как машина проехала через несколько стран — Украину, европейские страны и Грузию — и въехала к нам, это говорит о том, что была дана команда соответствующими спецслужбами машину не досматривать. То есть участвовали европейские разведки. И MI6 могла это дело курировать», — говорится в публикации.

Ранее силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.