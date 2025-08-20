Российский крейсер «Адмирал Нахимов» оценили на Западе

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который недавно после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания, стал самым тяжеловооруженным надводным кораблем в мире. С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание пишет, что «Адмирал Нахимов», который относится к «крупнейшему в мире типу надводных боевых кораблей», вышел в открытое море впервые за 28 лет, что стало кульминацией более чем десятилетних усилий по его ремонту и модернизации. Журнал уверен, что введение в строй ТАРКР преобразует общую боевую мощь Северного флота России, поскольку оснащенный парой атомных реакторов корабль отличает большая автономность.

MWM пишет, что Россия не построила ни одного корабля вроде «Адмирала Нахимова», предпочтя модернизировать заложенные в СССР ТАРКР. «В ходе модернизации 20 вертикальных пусковых установок корабля для мощных противокорабельных крылатых ракет П-700 были заменены на 80 установок для размещения крылатых ракет стандартного размера», — говорится в публикации.

Среди современных вооружений, которые, по данным издания, получит крейсер, — гиперзвуковые ракеты «Циркон» и морской вариант зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания.