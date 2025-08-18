Телеканал Russia Today опубликовал видео с трофейным американским бронетранспортером M113 в зоне СВО, на котором были установлены флаги России и США. Ролик привлек внимание украинских СМИ, интернет-пользователей и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

По данным RT, кадры с БТР были сняты в районе запорожского села Малая Токмачка. Видео телеканалу передали российские танкисты из 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии.

Танкисты рассказали, что отбили у ВСУ американский бронетранспортер, починили его и «оживили». Теперь российские военные используют этот БТР при выполнении боевых задач.

Украинские СМИ и пользователи назвали флаги на БТР «последствиями встречи» президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. После их переговоров на Аляске Трамп призвал Украину отказаться от идет вступления в НАТО и от притязаний на Крым.

Ермак написал в соцсетях, что ВС РФ использовали символику США, идя на штурм. Он назвал это «максимальной наглостью».