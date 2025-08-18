В США задумались о размещении американских войск на Украине

Гарантии безопасности Киеву от Запада могут включать размещение войск США на Украине.

В США задумались о размещении американских войск на Украине
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на советников Трампа.

«На вопрос, могут ли "гарантии безопасности" включать размещение американских войск на Украине, один из советников [президента США Дональда] Трампа в частном порядке ответил Axios утвердительно», — говорится в материале.

Другой советник американского лидера, отвечая на тот же вопрос, сказал, что это пока неясно и «мы не будем обсуждать это в прессе».

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в альянсе. Он также отметил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с 5-й статьей Североатлантического договора.