В США задумались о размещении американских войск на Украине

Гарантии безопасности Киеву от Запада могут включать размещение войск США на Украине.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на советников Трампа.

«На вопрос, могут ли "гарантии безопасности" включать размещение американских войск на Украине, один из советников [президента США Дональда] Трампа в частном порядке ответил Axios утвердительно», — говорится в материале.

Другой советник американского лидера, отвечая на тот же вопрос, сказал, что это пока неясно и «мы не будем обсуждать это в прессе».

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в альянсе. Он также отметил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с 5-й статьей Североатлантического договора.