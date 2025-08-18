Герой России тяжело ранен в приграничном районе

Герой РФ Эседулла Абачев, как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, получил серьезное ранение в одном из приграничных районов. Состояние Абачева оценивается медиками как тяжелое, но стабильное.

«Несколько дней назад наш земляк… получил серьезное ранение», - написал глава республики в своем Telegram-канале. Он держит ситуацию на контроле.

Как поясняет Меликов, было важно быстро и максимально безопасно госпитализировать Героя России. В данное время Абачев находится в одном из лучших военно-медицинских центров России. Состояние генерала врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.