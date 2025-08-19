Потери украинских вооружtнных формирований на различных направлениях за сутки превысили 1370 человек, при этом уничтожено значительное количество западной военной техники и складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Алексеевки, Ленинского, Кияницы и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Амбарным и Тихим Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, четыре бронемашины. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Ольговки, Купянска, Осиново, Песчаного, Боровской Андреевки Харьковской области, Новоселовки, Кировска, Среднего и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, семь бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций РЭБ и семь складов с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Серебрянки, Николаевки, Федоровки, Катериновки, Нелеповки и Клебан-Быка ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии, склад с боеприпасами, два склада материальных средств и склад горючего.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Дорожного, Новоалександровки, Белицкого, Муравки, Балагана, Удачного, Родинского, Димитрова, Красноармейска, Чунишино и Красного Лимана ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Березового, Алексеевки, Запорожского, Новогеоргиевки Днепропетровской области и Левадного Запорожской области.

Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки, Степового, Орехова, Червоной Криницы, Малых Щербаков Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Уничтожены свыше 95 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада с боеприпасами и склад горюче-смазочных материалов, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ.