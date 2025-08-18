Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе

© Соцсети

Ночью украинские источники сообщили о новом авиаударе беспилотников «Герань» по территории Одесской области. Целью атаки стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, в том числе нефтебаза SOCAR — государственной компании Азербайджана, которая лишь накануне объявила о заключении стратегического соглашения с ExxonMobil.

По информации журналистов с места событий, в результате удара были повреждены или полностью уничтожены 17 топливных резервуаров, насосная станция и административные строения. Общая ёмкость хранилища превышала 16 тысяч кубометров топлива. Ранее эта же нефтебаза уже подвергалась атаке 8 августа. Агентство «Минвал» также напоминает, что 6 августа была поражена газоизмерительная станция «Орловка», через которую на территорию Украины поступал азербайджанский газ.

«Ну давайте, назовите еще раз Калининград Кенигсбергом», – иронизирует военный эксперт Борис Рожин, напоминая, что одно из СМИ Азербайджана «переименовало» не только самый западный форпост России, но и Оренбург в Орынбор, а Волгу — в Итиль.

Эксперты подчёркивают, что атака носит не только военный, но и политический характер, посылая сигнал одновременно Вашингтону и Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев делает ставку на поддержку США, пытаясь создать энергетическую альтернативу российским маршрутам. Подписание соглашения с ExxonMobil рассматривается как вызов Москве: азербайджанская нефть и газ теперь должны транспортироваться через так называемую «Дорогу Трампа», минуя российские территории.

Политолог Юрий Баранчик в интервью «Царьграду» отметил, что появление ExxonMobil в регионе означает возвращение американцев, а за ними неизбежно последуют военные элементы — разведывательные подразделения, системы ПВО и, со временем, базы НАТО для «защиты» стратегической инфраструктуры. Россия, в свою очередь, показала уязвимость энергетических объектов Украины и её союзников: удар по нефтебазе SOCAR в Одессе служит сигналом не только для Киева, но и для Алиева.

«Три случая это, в принципе, уже система. Как раз накануне гордый президент Алиев в очередной раз заявил, что будет требовать компенсаций от России за попадание ракеты в азербайджанский самолёт 25 декабря 2024 года. Что стало следствием отражения дронового удара Украины, на территории которой Баку неплохо зарабатывает. Вот, теперь убытки увеличились. Интересно, у Азербайджана получится ощутить причинно-следственную связь уже на этом этапе?» – задается вопросом Баранчик.

Баку пытается представить случившееся как простой «инцидент», но это лишь прикрытие. Всем ясно, что если Азербайджан продолжит следовать чужой игре, упоминание о «втором фронте» скоро станет реальностью, а не риторикой. Россия располагает средствами для гораздо более болезненных ударов, и «Герань» — это только разминка. При необходимости задействуют куда более серьёзные инструменты давления.

Сегодня пылает SOCAR в Одессе. Завтра на прицел может попасть новый объект, но уже за пределами Черного моря, считают эксперты. Это лишь начало масштабной партии, где ставки выше нефти и газа — под ударом оказывается сама система безопасности на южных рубежах России.

Ранее в Баку угрожали поставками снарядов Киеву, если удары по объектам SOCAR на Украине не прекратятся. Но по факту, азербайджанские заводы уже второй год производят для Украины 122-мм снаряды для гаубиц Д-30. Известно об этом стало после неаккуратного репортажа украинского военкора Романа Бочкалы: на фотографии со снарядами для ВСУ попала эмблема азербайджанской фирмы-производителя.