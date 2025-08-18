В Одессе после взрывов произошел мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z.Военкоры Русской Весны».

На кадрах, опубликованных каналом, можно заметить столбы огня и дыма.

«После прилетов горит «Новая почта», ставшая логистическим центром по доставке военных грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным авторов канала, в ходе прилета также пострадали терминалы компании SOCAR из Азербайджана.

До этого удар ВС РФ по объекту топливно-энергетической инфраструктуры азербайджанской компании попал на видео. На ролике виден высокий столб дыма и пожар.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что к устранению последствий удара привлекли более 100 спасателей, бойцов национальной гвардии и местных пожарных команд. Для тушения огня на нефтяной станции привлекли также пожарный поезд Укрзализныци.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России по нефтебазе SOCAR.