Военкор высмеял слова Сырского об итогах операции в Курской области

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского об итогах операции в Курской — это «продукт информационной диареи». Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

Журналист раскритиковал слова военного о якобы «лучшем результате среди всех крупных операций» по итогам вторжения украинских войск в Курскую область. Он указал на разницу в ходе обмена тел военнослужащих между Россией и Украиной и отметил отсутствие критики слов Сырского в украинском обществе.

Коц задался вопросом, собирается ли Киев забирать у российской стороны остальные тела своих военнослужащих. Также военкор раскритиковал заявление Сырского о том, что ВСУ якобы уничтожили российскую частную военную компанию «Вагнер» в ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году. Он подчеркнул, что бывшие вагнеровцы продолжают сражаться с ВСУ в составе Вооруженных сил России.

Также сообщалось, что Сырский в интервью «РБК-Украина» заявил, что российские военные сумели прорваться под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта ВСУ на этом участке.