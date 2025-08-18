ВС РФ уничтожили "Искандером" пункт разгрузки БПЛА в Новодонецком в ДНР

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт разгрузки беспилотников в Новодонецком ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий в ночное время расчетом БПЛА Zala испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР был обнаружен пункт разгрузки и передачи боевым подразделениям ВСУ беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. Кадры объективного контроля, снятые в режиме реального времени, подтвердили поражение цели. Первым ударом кассетной боевой частью был поражен район разгрузки автотранспорта противника. Второй удар пришелся непосредственно по месту скопления автомобилей украинских националистов, задействованных в погрузочных работах", - сообщили там, опубликовав видео удара ОТРК "Искандер".