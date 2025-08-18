«Вызывает цунами»: военный эксперт рассказал о супероружии России

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия обладает вооружениями, аналогов которым в мире нет, и в качестве примера привел способные вызывать цунами торпеды «Посейдон». Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Кнутов отметил, что на вооружении ВМФ России стоит атомная подлодка, оснащенная новейшими торпедами «Посейдон». Эксперт назвали эти торпеды подводными беспилотниками с ядерной энергетическая установкой. Они имеют дальность в 10−11 тысяч километров и могут проходить «совершенно незамеченными», подчеркнул Кнутов.

«Последний участок до цели [они] преодолевают на скорости, которая превышает скорость обычной торпеды в несколько раз, возможно, в десятки раз», - заявил Кнутов.

Он добавил, что если одновременно использовать нескольких таких торпед, можно вызвать цунами, которое «смоет» военные базы на побережье противника.

Австралийский аналитик Малкольм Дэвис ранее заявил, что «Посейдон» может сдержать США от защиты членов НАТО и в целом создан для разрушения альянса. Он подчеркивал, что ядерный беспилотник способен «опустошить американское побережье».