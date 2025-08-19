В Серебрянском лесу практически полностью была уничтожена 53-я механизированная бригада ВСУ, а большая часть тел военнослужащих осталась на месте боев, сообщили в российских силовых структурах.

Российские войска практически уничтожили 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Серебрянском лесу, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

По их словам, большая часть тел военнослужащих ВСУ осталась на этом участке фронта.

В силовых структурах подчеркнули, что «53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики уничтожили украинский танк Т-64 в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Украинские военные увеличивают число скрытых позиций под Кременной. ВС России захватили удерживаемый более года опорный пункт украинских войск у Кременной.