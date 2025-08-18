ВС РФ за сутки уничтожили до 100 дронов ВСУ UJ-22 и "Паляница" на месте запуска
Российские военные уничтожили до 100 беспилотников самолетного типа большой дальности моделей UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке по итогам минувших суток.
Кроме того, за это же время были поражены 16 единиц украинской военной автотехники, центр подготовки операторов БПЛА, топливные вклады для нужд ВСУ, пункты временной дислокации военных и наемников украинской армии в 148-ми районах, уточнили в ведомстве.
Среди прочего, силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 141 БПЛА самолетного типа.
Беспилотник UJ-22 Airborne разработан украинской фирмой UKRJET. Максимальная дальность полета - 800 километров, полезная нагрузка - около 20 килограммов. Дрон может нести до четырех 82-мм минометных мин или четыре гранаты РПГ-7.
Дрон-ракета "Паляница" - также украинского производства. Была выпущена в серию в прошлом году. Дальность полета - до 700 километров, боевая часть - 30-50 килограммов.