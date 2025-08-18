На Западе обосновали необходимость ВСУ ракет «Фламинго»

Lenta.ru

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны баллистические ракеты «Фламинго» для ударов глубоко в тылу России. Необходимость нового оружия обосновал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

На Западе обосновали необходимость ВСУ ракет «Фламинго»
© Лента.Ru

«Дальность полета этой ракеты превышает три тысячи километров, что позволяет ей поражать цели на всей территории европейской части России и в Сибири», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВСУ и союзники Украины в западном мире уделяют все больше внимания способности наносить удары по важным целям в глубине российской территории, а новые ракеты могут позволить наносить удары по авиабазам и критически важной инфраструктуре на большей части территории России.

Издание подчеркивает, что способность Вооруженных сил России наносить удары по военным целям в глубине Украины ставят ВСУ в невыгодное положение.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской баллистической ракеты «Фламинго».

По данным Telegram-канала «Два майора», украинская сторона за «Фламинго» выдает британский боеприпас FP-5.