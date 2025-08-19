Российские войска продолжили методичные удары по объектам военного и двойного назначения на Украине. При этом, по сравнению с прошлыми сутками, количество использованных ударных беспилотников удвоилось. Если 18 августа по целям на Украине ударили 140 дронов, то в ночь на 19 августа уже порядка 280. Киев получил ответ за то, что накануне нанес удар по двум станциям экспортного нефтепровода «Дружба».

За это он лишился крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге.

Напомню, накануне украинские дроны поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Унеча» в Брянской области и такую же станцию «Никольское» в Тамбовской области. В результате прекратилась подача нефти в Словакию и Венгрию.

В ответ в ночь на 19 августа по НПЗ в Кременчуге Полтавской области прилетели авиационные крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты «Искандер-М», ударные беспилотники «Герань-2». Пожар на заводе, который, кстати, уже не первый раз становился целью, горит до сих пор. Дым растянулся на десятки километров и накрыл Кривой Рог.

Генштаб ВСУ подтвердил новый удар по нефтепроводу "Дружба", ведущему в Венгрию

Кроме того, российские ракеты и дроны продолжили выбивать резервы ВСУ в Сумской области, брошенные на спасение Юнаковки. Главком Сырский к поездке Зеленского в Вашингтон приказал людей не жалеть, но выдавить российские войска из Сумской области. Брошенные туда резервы ВСУ оказались под прицелом российских ВКС и беспилотных войск. С мест сообщают не менее 8 планирующих бомб, 5 беспилотников «Герань» и 7 беспилотников «Молния/Италмас».

Удары пришлись также по по целям в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; в Борзне Черниговской области; в Доброславе Одесской области; в Полтаве и Полтавской области, в Светловодске Кировоградской области.