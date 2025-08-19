В войска передали новую партию вертолетов Ка-52

Авиационный полк ВКС России получил партию новеньких разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

"Техника хорошая, работает без замечаний. Вертолет маневренный, многофункциональный, управлять им удобно", - приводит Минобороны РФ слова штурмана с позывным "Ракета".

Экипажам приходится выполнять разные боевые задачи: от охоты за беспилотниками до огневой поддержки наземных операций, рассказал летчик.

Недавно в зоне ответственности группировки "Север" экипаж "Ракеты" поразил ракетами скопление живой силы противника в лесу, добавили в военном ведомстве. Стреляли летчики по добытым разведкой координатам.