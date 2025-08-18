Стало известно о новом приказе Сырского для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал армии на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование оперативно-тактической группировки ВСУ «Сумы» получило задание вернуть позиции в «кратчайшие сроки».

«Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки северян (группировка войск ВС РФ «Север» — прим. ред.) в Юнаковке», — добавил он.

Источник отметил, что украинская армия активизировалась и попыталась атаковать сразу у нескольких населенных пунктов. Так, в районе Степового ВСУ провели две контратаки — они были отражены. В районе Варачино российские военные отразили три контратаки штурмовых групп. Кроме того, в районе Алексеевки ВСУ трижды безуспешно пытались атаковать позиции бойцов «Севера».