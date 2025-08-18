Сырский назвал самое сложное для ВСУ направление

Главком ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку на всей линии боевого соприкосновения, особенно - на красноармейском направлении (украинское название - покровское).

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная, - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. - Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России".

По его словам, красноармейское направление - "сейчас самый сложный участок фронта".

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что Нацгвардия Украины вместо вывода для восполнения потерь перебрасывает ряд подразделений из Харьковской области на красноармейское направление.