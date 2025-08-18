Сырский призвал готовиться воевать с Россией

Даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

Он выразил уверенность в «мудрости и профессионализме» дипломатов, однако заявил, что всегда нужно быть готовыми к новому конфликту. Россия, по мнению Сырского, может напасть в любое время.

«Даже в случае заключения мира или замораживания войны мы должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию», — заявил Сырский.

По его словам, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для республики сохраняется.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами Запада исключил вывод ВСУ из Донбасса. Как отмечается, Донбасс «служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины».