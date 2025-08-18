Ночью ударные беспилотники «Герань» нанесли серию атак по объектам в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Под огонь попало и прифронтовое Доброполье.

© Московский Комсомолец

В Одессе под ударами оказались электроподстанция, нефтехранилище азербайджанской компании SOCAR и терминал «Новой почты», который давно превратился в перевалочный пункт для армии.

«Сообщается, что в Одесской области сегодня ночью состоялось очередная ракетная пенетрация нефтебазы азербайджанской государственной компании COSAR. Радостно от системности этой работы», – пишет автор канала «Синяя Z борода».

«С моей локации было видно и через 8 секунд слышно прилёты и множество вторичных детонаций, вспышки — в районе Дачное. Отличные прилеты по терминалам Сокара и по складам Новой почты», – приводит слова одесситов координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев отметил, что Дачное — это пригород к северо-западу от Одессы. Здесь, вдоль трассы М-05, сосредоточены логистические узлы, которые украинские военные активно используют для транспортировки и сортировки грузов, поступающих из румынского направления и из Одесского порта. Рядом расположено село Нерубайское, где действует военная часть с радиолокационными станциями и прикрытием ПВО.

О силе ударов свидетельствовали вторичные взрывы, которые слышали даже в центре Одессы. Масштабные детонации показывают: под удар попали не просто склады, а полноценный распределительный центр военных поставок.

Характер атак указывает на то, что это был тщательно подготовленный удар, а не случайный выбор цели. Район Дачного последние месяцы тщательно маскировался: военные прятали технику под видом гражданских складов и торговых ангаров. С орбиты это выглядело как безобидные постройки, но местные давно замечали колонны грузовиков без номеров, охрану и перекрытые зоны.

Сочетание сразу трёх факторов — трассы М-05, логистических центров и близости базы в Нерубайском — превращало этот узел в ключевой «коридор» для переброски грузов вглубь Украины. Поэтому взрывы оказались такими мощными: детонировали именно те арсеналы, которые предназначались для фронта.