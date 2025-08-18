В Минобороны России сообщили об успешных операциях ВС РФ в Сумской области и об уничтожении украинских позиций в Херсонской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 18 августа.

Удар «Урагана»

Российская система залпового огня «Ураган» уничтожила бронетехнику, личный состав ВСУ и сорвала ротацию украинских подразделений, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена 288-й гвардейской артиллерийской бригадой 1-й гвардейской танковой армии (группировка войск «Запад»). Удар был нанесен реактивными снарядами 220-миллиметрового калибра на расстояние более 30 километров.

Удар «Мсты-Б»

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ, рассказали в Минобороны России. Удар был нанесен военными 27-го гвардейского артиллерийского полка ВС РФ. После выполнения задачи гаубицу замаскировали, после чего расчет ушел в укрытие.

Операции в Сумской области

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. В этом же регионе расчет системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожил скопление пехотинцев ВСУ, пытавшихся закрепиться в опорном пункте в лесу.

Операция в Херсонской области

Артиллеристы-гвардейцы 49-й армии (группировка войск «Днепр») уничтожили фортификационные сооружения ВСУ - огневые позиции и пункт временной дислокации - в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Цели были обнаружены беспилотной разведкой. После получения данных, гвардейский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил все цели.

Удар Ка-52м

Экипаж боевого вертолета Ка-52м поразил живую силу ВСУ, находившуюся в лесистой местности, рассказали в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». После нанесения удара экипаж вертолета выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

ВСУ и колумбийские наемники Украины обстреляли друг друга

В Сумской области солдаты ВСУ и колумбийские наемники Украины начали обстреливать друг друга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, командование ВСУ перебросило отряды колумбийцев в Сумскую область, после чего между этими отрядами и подразделениями ВСУ был зафиксирован «дружественный огонь» из-за низкого уровня взаимодействия.