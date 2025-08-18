Главком Сырский назвал действительно сложной ситуацию для ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал "действительно сложной" складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте. Его слова приводит "РБК-Украина". "Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", - сказал Сырский. В том же интервью он заявил, что даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. По его словам, боевые действия могут "продолжиться в любое время" и угроза для республики сохраняется. До этого украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что Россия готовит наступление на трех направлениях в зоне СВО. По его словам, Россия якобы намерена привлечь на Запорожское направление около 15 тысяч военнослужащих, еще около 7 тысяч на Покровское, и до 5 тысяч на Новопавловское.