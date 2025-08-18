Украинские волонтеры жалуются на острую нехватку транспорта для вывоза убитых и раненых с волчанского направления.

"У Волчанска ВСУ несут большие потери. Для вывоза погибших и пострадавших нужны уже не пикапы, а большие автобусы", - рассказал ТАСС представитель российских силовых структур.

К началу августа ВС РФ очистили от противника правобежную часть города и продвинулись в окружающих его лесополосах. Чтобы удержаться, ВСУ перебросили в Волчанск элитную 1-ю бригаду территориальной обороны.

Также в городе работают подразделения украинского спецназа - их уничтожают вместе с регулярными войсками.