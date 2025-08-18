В российском регионе отразили воздушную атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районе, сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал», — уточнил чиновник.

В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

Ранее в двух аэропортах Тамбова и Пензы ввели ограничения на полеты. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил, что в регионе введен план «Ковер». Он также предупредил о режиме беспилотной опасности и отметил, что в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.