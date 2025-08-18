Опубликовано первое фото украинской ракеты «Фламинго»

Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Кадр он выложил на своей странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Лукацкого, ракета может преодолевать расстояние в три тысячи километров. Он сообщил, что ракету производят на Украине. Фотограф утверждает, что «Фламинго» уже запустили в серийное производство.

Фотограф добавил, что сделал фотографию «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний Украины.

Насколько опасен для России украинский «Сапсан»

Ранее министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Удар по цели нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.