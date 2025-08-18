В Одессе прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом написал украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт взрывов в своем Telegram-канале.

В Одессе прогремел взрыв

Ранее в пяти украинских городах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В Харькове и Сумах зафиксировали удары баллистическими ракетами. В Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали громкие звуки. Подробности об этом не приводятся.